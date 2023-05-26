俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）屢次引經據典，誓言要恢復俄羅斯的歷史邊界。他本周與憲法法院院長會晤期間，觀看17世紀中葉的地圖，甚至直言蘇聯政府創立蘇維埃烏克蘭政權前，人類歷史從未有過烏克蘭。

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