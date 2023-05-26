俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 國際 16:05 2023/05/26 分享： 分享： 自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）屢次引經據典，誓言要恢復俄羅斯的歷史邊界。他本周與憲法法院院長會晤期間，觀看17世紀中葉的地圖，甚至直言蘇聯政府創立蘇維埃烏克蘭政權前，人類歷史從未有過烏克蘭。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手 2023/05/24 【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手 共和黨非裔參議員斯科特 角逐2024年美國總統大選 2023/05/23 共和黨非裔參議員斯科特 角逐2024年美國總統大選 【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 2023/05/23 【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事 2023/05/23 【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事 歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定 2023/05/22 歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定 你可能感興趣 【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手 10:40 2023/05/24 【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手 共和黨非裔參議員斯科特 角逐2024年美國總統大選 15:00 2023/05/23 共和黨非裔參議員斯科特 角逐2024年美國總統大選 【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 10:46 2023/05/23 【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 地緣政治 軍事 政治 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 普京