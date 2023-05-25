滙豐授跌市心法：好好「優息」（附11隻收息股推介）

中國經濟不平衡、地緣政治升温，均令企業前景受壓，港股波動加劇。滙豐認為，當前市況下，投資者應該加重留意「優息」股──「優」質派「息」股，並篩選出11隻具有穩定股息的良好記錄和未來增長潛力的收息股票。

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盡管中國內地經濟正在復蘇，但步伐並不平穩。例如，勞動力市場仍然疲軟，房地產行業沒有實質性的逆轉。事實上，最新數據表明，房地產行業可能需要更長時間才能開始新的住宅開工。而四月份信貸增長低於預期的數據也加劇了市場的擔憂。此外，企業和家庭情緒的改善可能需要更多時間，才能真正提振國內需求。

滙豐指出，現時部署收息股具備三大優勢：

一、策略涵蓋了兩個主要趨勢：利率下降和可持續盈利增長。市場料美聯儲將很快開始降息，未來幾個月美國債券收益率的下降，將導致收息股成為投資者的替代投資。

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二、內地居民儲蓄轉買收息股。內地銀行調降存款利率，且內地保險公司也將削減產品的預定利率（PIR），隨著定期存款和保險產品的投資回報率下降，滙豐預計一些家庭會將資本配置到能夠提供穩定和較高投資回報的股票上。

三、呼應國企改革主題。香港上市的國有企業主要是上游公司如能源、金融、電信，具防禦性。

之所以強調「優息」股而非單純追求高息，因為滙豐認為，從息差的角度來看，穩定派息的股份在收益率下降的環境中表現會比不能年年派高息的「高息」股良好。

至於什麼為之「優息」股，滙豐就列出以下條件：

市值達到20億美元或以上；

能夠無視疫情干擾，自2019年以來派息金額保持穩定或有增長；

未來12個月的預期股息率達到6厘或以上；

未來12個月的股息率高於過去3年的平均值；

市場預期2023年的每股派息比去年高或相同。

符合這些標準的許多股票屬於金融、房地產、通訊服務和公用事業等行業。雖然部分股票最近已經表現良好，但它們的未來12個月的股息率仍高於過去3年的平均值，滙豐認為這還沒有完全反映在股價中。

以下是滙豐選出的11隻「優息」股：

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