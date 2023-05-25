60休  88終  退休「點算」好？ 

古有歷朝皇帝煉丹追求長生不老，今有先進醫療科技協助人類追求健康長壽。

根據聯合國2023年的數據，香港人均壽命高踞世界第二，而初生女嬰的平均預期壽命更超過88歲，可見在不久的將來，人口高齡化將成為香港社會的新趨勢。要活出精彩的暮年人生，女性尤其應該及早善用被愛因斯坦稱爲「世界第八奇迹」— 複息的威力，為財富增值，成就晚年的財富自由。

隨着港人的壽命增長，退休生活的年期亦因而上升。根據Endowus智安投2023年度《財富洞察報告》顯示，有超過4成的香港受訪者認為，他們沒有充足的退休儲備並為此感到憂慮。

另外，女性因擁有更長的人均壽命，以及薪金不均等因素，加上一般女性於財富增值方面較男性保守。因此，她們的退休儲備平均較男性低3至4成，從而面臨更嚴峻的退休危機。即使女性有伴侶及下一代在財務上的支持，獨立地認真看待自己的退休計劃仍然是箇中關鍵。

制訂退休計劃清單

要周詳應對退休危機，各位女性宜根據自己在退休後每月的預期收支作部署。大家不妨參考以下建議清單，提早計算退休後的每月支出及收入，未雨綢繆。

計算每月退休支出

一般而言，退休支出可以分作3類：（1）必要；（2）非必要和；（3）意外支出。在計算退休支出的同時，緊記要考慮通脹的因素。

1. 必要支出

不論年齡，應付生活基本需求的必要支出都佔日常開支的一大部分，一般涵蓋飲食、交通、住屋以及醫療等範疇。退休後，在沒有固定的收入下，應付恒常的支出會對退休人士及其伴侶或家人造成龐大的財務壓力，因此，盡可能減低退休後的必要支出十分重要。例如，擁有個人物業，可免卻每月租金支出；養成常規運動及定期體檢的習慣，亦有助節省隨年齡增長而上升的醫療開支。

2. 非必要支出

大部分女性多年來為事業與家庭奮鬥，在退休後想享有生活樂趣，就要計及非必要開支中的旅遊、興趣活動及其他零用開支。不論是體驗世界各地的文化風情或是學習一門新的興趣，預先計劃退休後的非必要開支，可令暮年充分享受努力耕耘的成果，及退休後的精彩生活。

3. 意外開支

即不時之需，用以意想不到的開支，所以預先計劃有關的開支更為重要。除了要預留能應付3至6個月生活的必要支出作應急基金外，各位女性亦應該於年輕時便為自己的保險作打算，降低保費的同時防患未然。

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計劃每月退休收入

我們發現女性一般在投資方面較為保守，而在現今長期通脹的經濟環境下，很大機會令財富貶值。因為單單百分之一的年通脹率便可以將購買力30年降26%，而香港長期以來的通脹率亦高於以上水平。如果將目光放遠一點，以目標式投資法思考自己的人生目標，到底是避免短期的市場波幅重要，或是在將來達到理想的退休生活更重要呢？

答案顯而易見。就退休計劃而言，一個簡單的策略是將財富分作3部分，在應付每月退休收入的同時透過投資增長財富，對抗通脹。

1. 現金儲備

主要為應付三年內的短期開支，需要較高的流動性，因此建議各位可以留作現金儲蓄或較短年期的定期存款。

2. 保守投資

第二部分的財富則可用作投資如債券等較保守的財金工具，利用其可於較短年期內提供穩定投資回報的特點提供退休收入，應付退休3年後至7年內的開支。

3. 長綫投資

由於香港女性的平均壽命達88歲，以60歲退休而言，一般需要有足夠的財富以應付30年或以上的退休生活。因此，在退休後亦需要持續投資於如股票等具長綫增長力的投資工具，助妳對抗通脹同時為財富不斷增值。

操作方法

在用畢現金儲備後，各位女性可以將同樣分量的保守投資售出以轉化為現金儲備，維持財富的流動性及應付短期的開支，同時亦需要將一部分的股票投資轉化成保守投資，以維持短期內的投資回報及整體長綫投資策略。

綜合而言，及早開始退休計劃將有助利用複息效應為財富增值，再透過目標式投資法助妳達到長遠的人生目標。

資金的多少並不影響長期投資策略，更重要的是養成定期的投資習慣，才是達致理想退休生活的關鍵。在遇到任何投資以及財富疑難時，不妨尋求專業人士的意見。

作者：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：鍾采餘

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