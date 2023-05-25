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PGIM：美儲局停加息非明智

財金專欄 2023/05/25

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過去十年間，聯儲局過分專注保持金融穩定性，以犧牲通脹目標為代價，來紓緩金融市場波動。可是，在通脹高懸的今天，恢復低利率政策只會推遲目前正在經歷的陣痛，甚至使其演變成更大、更痛苦的金融和經濟危機。

聯儲局

...

撰文 : Eric Adler 保德信房地產（PGIM Real Estate）主席兼行政總裁
保德信私募股權主席

欄名 : 名家觀點

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