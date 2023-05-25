PGIM：美儲局停加息非明智 財金專欄 2023/05/25 分享： 分享： 過去十年間，聯儲局過分專注保持金融穩定性，以犧牲通脹目標為代價，來紓緩金融市場波動。可是，在通脹高懸的今天，恢復低利率政策只會推遲目前正在經歷的陣痛，甚至使其演變成更大、更痛苦的金融和經濟危機。 聯儲局 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Eric Adler 保德信房地產（PGIM Real Estate）主席兼行政總裁保德信私募股權主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 2023/05/24 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 2023/05/23 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 施羅德：新興市場通脹降溫 2023/05/19 施羅德：新興市場通脹降溫 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 2023/05/18 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 2023/05/17 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 經濟 美國 通脹 金融 加息 貨幣政策 債券 鮑威爾 經濟衰退 量化寬鬆