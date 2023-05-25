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行業已回暖 福萊特突破

財金專欄 2023/05/25

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港股昨日再跌，恒指退守19000點，短期料在19000點水平整固。不過，福萊特玻璃（06865）昨日逆市上升，行業經歷過去兩年價格下跌、成本上升的困境後，今年行業景氣可以回升。公司透過產能擴張和進入上

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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