行業已回暖 福萊特突破 財金專欄 2023/05/25 分享： 分享： 港股昨日再跌，恒指退守19000點，短期料在19000點水平整固。不過，福萊特玻璃（06865）昨日逆市上升，行業經歷過去兩年價格下跌、成本上升的困境後，今年行業景氣可以回升。公司透過產能擴張和進入上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 2023/05/24 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 中字股實力談 - 翰森復增長 全靠創新藥 2023/05/24 翰森復增長 全靠創新藥 中字股實力談 - 港股積弱只有一個原因（第四版） 2023/05/23 港股積弱只有一個原因（第四版） 中字股實力談 - 中國電力看俏 注資帶動增長 2023/05/23 中國電力看俏 注資帶動增長 中字股實力談 - 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 2023/05/22 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 太陽能 國家能源局 玻璃股 上升通道 港股 人民幣