德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？

如無意外，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三將正式宣布競逐明年美國總統大選，與前總統特朗普（Donald Trump）等人爭奪共和黨的總統候選人提名，而勝出者會與鐵定成為民主黨代表的現任總統拜登（Joe Biden）一決高下。

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