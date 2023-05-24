德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 國際 22:11 2023/05/24 分享： 分享： 如無意外，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三將正式宣布競逐明年美國總統大選，與前總統特朗普（Donald Trump）等人爭奪共和黨的總統候選人提名，而勝出者會與鐵定成為民主黨代表的現任總統拜登（Joe Biden）一決高下。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 AI能否理解自己生成的內容？ 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 你可能感興趣 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 22:19 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 AI能否理解自己生成的內容？ 22:12 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 21:36 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 最新專欄文章 國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 今日 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 2023/05/23 AI生成內容 自己能否理解？ 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 2023/05/22 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 國金札記 - 租務管制改革 成英業主噩夢？ 2023/05/19 租務管制改革 成英業主噩夢？ 國金札記 - 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/18 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 政治 選舉 社交平台 美國共和黨 特朗普 佛羅里達 民意調查 總統大選 白宮 美國