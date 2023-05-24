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德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？

國際 22:11 2023/05/24

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如無意外，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三將正式宣布競逐明年美國總統大選，與前總統特朗普（Donald Trump）等人爭奪共和黨的總統候選人提名，而勝出者會與鐵定成為民主黨代表的現任總統拜登（Joe Biden）一決高下。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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