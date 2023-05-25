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國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？

財金專欄 2023/05/25

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一石擊起千重浪，國泰今次風波，內地群情洶湧，由央媒、官媒、內媒到網民紛紛聲討；本來帶隊北上唱好香港的特首李家超，結果要在廣州親自開腔批評國泰，以挽香港形象。

這場由國泰3名機艙服務員引發的風波，有港府高

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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