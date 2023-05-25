國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 財金專欄 2023/05/25 分享： 分享： 一石擊起千重浪，國泰今次風波，內地群情洶湧，由央媒、官媒、內媒到網民紛紛聲討；本來帶隊北上唱好香港的特首李家超，結果要在廣州親自開腔批評國泰，以挽香港形象。 這場由國泰3名機艙服務員引發的風波，有港府高 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 2023/05/24 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 2023/05/23 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 2023/05/22 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求 2023/05/19 立會「升呢」 特首有新要求 有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？ 2023/05/18 區會兩大原因 立會議員無份？ 香港 立法會 航空 李家超 歧視 國泰航空 人民日報 機艙服務員 狄志遠