城投風波發酵 地方競爭內卷 財金專欄 2023/05/25 分享： 分享： 經過3年疫情，地方債務風險是今年內地經濟其中一頭「灰犀牛」，不時撩撥市場神經。這幾天一份昆明城投會議紀要引發的兌付風波引起關注，雖然當局火速闢謠，但再度敲響地方財政危機的警號，也帶出地方之間愈發「內卷 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「養老16條」釋放紅利 2023/05/24 「養老16條」釋放紅利 國情知聞 - 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 2023/05/23 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 2023/05/22 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 國情知聞 - 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 2023/05/20 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 國情知聞 - 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 2023/05/19 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 經濟 金融 人民幣 地方債 李強 昆明 山東省 銀行