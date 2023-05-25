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城投風波發酵 地方競爭內卷

財金專欄 2023/05/25

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經過3年疫情，地方債務風險是今年內地經濟其中一頭「灰犀牛」，不時撩撥市場神經。這幾天一份昆明城投會議紀要引發的兌付風波引起關注，雖然當局火速闢謠，但再度敲響地方財政危機的警號，也帶出地方之間愈發「內卷

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撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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