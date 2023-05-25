人民幣穿「7算」 跌夠未？

近期人民幣滙價續弱，兌美元跌穿「7算」後續下試低位。對於人民幣的走勢，開源證券認為，短期而言，判斷人民幣滙率仍有貶值壓力，或掣肘外資流入。主要基於一方面，美聯儲加息預期再起，美債收益率有所反彈，人民幣滙率或在中美息差預期的疊加影響下仍有貶值壓力。

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短期而言，我們判斷人民幣匯率仍有貶值壓力，或掣肘外資流入。

對於人民幣的短期壓力的分析，開源指出是基於兩個方面：

1. 結合最新經濟資料，美國持續韌性的就業市場情況使得美聯儲內部對於6月是否暫停加息出現一定分歧，市場對於美聯儲6月繼續加息預期明顯升溫。美元走高和美債長端收益率走高或階段掣肘外資流入中國資本市場。

2. 企業實際資產回報率或趨於下行，這將不利於微觀企業生產、投資的意願持續恢復，從而抑制宏觀經濟走出「弱復甦困境」。未來央行仍有減息的可能性，關注6月MLF續作窗口。顯然，短期人民幣滙率或在中美息差收窄預期的疊加影響下仍有貶值壓力。

就中長期而言，開源依然看好人民幣滙率升值及流動性趨勢性回升，主要基於：

1. 即使美聯儲在6月仍繼續加息，考慮到美國銀行業危機和衰退預期，美聯儲同樣不存在長期加息基礎，10年期美債收益率中長期預計仍將繼續下行；

2. 靜待消費能力回暖，帶動工業用電量、M1加速回升，隨著產能利用率及之後PPI築底回升，企業ROE方有望加速上行；疊加降息後金融機構加權平均貸款利率回落，企業實際資產回報率將有望明顯回升，傳導至宏觀經濟將迎來「全面復甦」。

歷史上來看，人民幣滙率加速貶值期間，因資金面掣肘疊加對國內基本面擔憂或導致市場出現較為明顯的調整，考慮到目前市場主線淡化、輪動加快、賺錢效應減弱及成交量萎縮，預計短期A股或將面臨階段性調整壓力，直到基本面復蘇程度有實質性提升。

報告來源：開源證券

編輯：錢家鋒

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