美債上限 普徠仕：談判以外還有1個關鍵

美國債務上限談判的進展導致債券和股票市場波動，美國財政部或將耗盡資金以償還債務，市場波動或會加劇。普徠仕經濟學家們指，關鍵要看美國國債的評級，會否遭到較2011年那次更顯著的下調。

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迄今為止，股市表現遠好於2011年美國債務上限危機僵局的情況，惟當年股市表現或受2008至2009年全球金融危機後，經濟疲弱及復甦緩慢影響。

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然而，美國聯儲局加息，以及銀行業動盪，導致信貸環境收緊，其後出現債務上限問題，或終將為經濟和市場帶來負面影響。最壞的情況是若談判導致美國史上首次出現債務違約，或會引發美國國債的信用評級被廣泛下調或在較長時間內下調。

2011年僅標普降美債評級

回顧在2011年，標準普爾將美國國債評級由「AAA」級下調至「AA+」級，但當時其他主要評級機構並無跟隨下調其評級。鑑於許多資產與美國國債直接相關，如果美國國債的評級遭到更顯著的下調，或會導致環球市場動蕩。

美政府或暫停支付國內債務

普徠仕首席全球經濟學家Nikolaj Schmidt認為：

美國財政部債務違約，將令疲弱的全球經濟陷入衰退，但更可能的情況是美國政府暫停支付國內債務，如社會保險金和政府薪酬。 美國對全球經濟增長貢獻的比重超過四分之一，其經濟放緩的連鎖反應或將影響歐洲，令當地經濟將無法承受緊縮政策。

德主權債券或成避險工具

普徠仕首席歐洲經濟學家Tomasz Wieladek表示......

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