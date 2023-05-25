  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美債上限講數 普徠仕評另一關鍵點

財金 17:37 2023/05/25

分享：

分享：

美國債務上限談判的進展導致債券和股票市場波動，美國財政部或將耗盡資金以償還債務，市場波動或會加劇。普徠仕經濟學家們指，關鍵要看美國國債的評級，會否遭到較2011年那次更顯著的下調。

延伸閱讀：日股強勢 股神因素以外4個原因

迄今為止，股市表現遠好於2011年美國債務上限危機僵局的情況，惟當年股市表現或受2008至2009年全球金融危機後，經濟疲弱及復甦緩慢影響。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

然而，美國聯儲局加息，以及銀行業動盪，導致信貸環境收緊，其後出現債務上限問題，或終將為經濟和市場帶來負面影響。最壞的情況是若談判導致美國史上首次出現債務違約，或會引發美國國債的信用評級被廣泛下調或在較長時間內下調。

2011年僅標普降美債評級

回顧在2011年，標準普爾將美國國債評級由「AAA」級下調至「AA+」級，但當時其他主要評級機構並無跟隨下調其評級。鑑於許多資產與美國國債直接相關，如果美國國債的評級遭到更顯著的下調，或會導致環球市場動蕩。

美政府或暫停支付國內債務

普徠仕首席全球經濟學家Nikolaj Schmidt認為：

美國財政部債務違約，將令疲弱的全球經濟陷入衰退，但更可能的情況是美國政府暫停支付國內債務，如社會保險金和政府薪酬。

美國對全球經濟增長貢獻的比重超過四分之一，其經濟放緩的連鎖反應或將影響歐洲，令當地經濟將無法承受緊縮政策。

德主權債券或成避險工具

普徠仕首席歐洲經濟學家Tomasz Wieladek表示......

    點擊圖片放大

至於普徠仕在其他市場的股、債部署，詳見：【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本?你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

 

...

撰文 : Nikolaj Schmidt 普徠仕首席全球經濟學家

欄名 : 普徠仕專欄

相關文章

日股強勢 股神因素以外4個原因
2023/05/24
日股強勢 股神因素以外4個原因
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）
今日
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）

你可能感興趣

日股強勢 股神因素以外4個原因
10:53 2023/05/24
日股強勢 股神因素以外4個原因
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
10:25 2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）
今日 12:02
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）

最新專欄文章

日股強勢 股神因素以外4個原因
2023/05/24
日股強勢 股神因素以外4個原因
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
普徠仕：經濟不明朗 利率或續波動
2023/05/16
普徠仕：經濟不明朗 利率或續波動
歐洲 加息 美國財政部 美國聯儲局 社會保險 美國 德國 歐元 國債 債券

下一篇文章

中區商廈復常速度 看高一線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

希臘劫後重生 脫貧遙遙長路
希臘劫後重生 脫貧遙遙長路
德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？
德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？
英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？
英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？
日股強勢 股神因素以外4個原因
日股強勢 股神因素以外4個原因
【通脹偵察站】英國4月通脹放緩惟高於市場預期 市場料6月再加息四分一厘（持續更新）
【通脹偵察站】英國4月通脹放緩惟高於市場預期 市場料6月再加息四分一厘（持續更新）
港核心區舖租賃活動加快（第二版）
港核心區舖租賃活動加快（第二版）