借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 國際 21:25 2023/05/25 分享： 分享： 剛宣布角遂2024年美國大選的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），常常被描述為前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨內的頭號對手，德桑蒂斯無疑潛力十足，但他要在共和黨初選「砌低」特朗普，當務之急是提升知名度。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 AI能否理解自己生成的內容？ 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 你可能感興趣 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 22:11 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 22:19 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 AI能否理解自己生成的內容？ 22:12 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 最新專欄文章 國金札記 - 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 今日 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/24 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 2023/05/23 AI生成內容 自己能否理解？ 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 2023/05/22 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 政治 選舉 馬斯克 美國共和黨 佛羅里達 奧巴馬 特朗普 Twitter 美國