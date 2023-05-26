  • 27°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小米亮點：AI+新能源車

財金專欄 2023/05/26

分享：

分享：

港股昨日下挫，恒生指數和國企指數紛紛創今年低位，但要留意A股「V」彈和北水湧入等因素，下周可能反彈，而績優股始終有賣點，小米集團（01810）績後逆市上升，今年盈利恢復增長應無難度，未來增長點是人工智

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版）
2023/05/25
美國惹禍 港股焗埋單？（第四版）
中字股實力談 - 行業已回暖 福萊特突破
2023/05/25
行業已回暖 福萊特突破
中字股實力談 - 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版）
2023/05/24
北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版）
中字股實力談 - 翰森復增長 全靠創新藥
2023/05/24
翰森復增長 全靠創新藥
中字股實力談 - 港股積弱只有一個原因（第四版）
2023/05/23
港股積弱只有一個原因（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 市帳率 人工智能 中國國務院 小米集團－W（01810） 新能源 人民幣

上一篇文章

東涌延綫動工 土地跟着來

下一篇文章

同程14元收集 暑假旺季將近
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

保歷加底部 中手游收集
保歷加底部 中手游收集
國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
立夏之後 雨疏風驟
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？
化工股弱勢 何時可見底？
國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路
希臘劫後重生 脫貧遙遙長路
選股情報 - 債啊債！
債啊債！