小米亮點：AI+新能源車 財金專欄 2023/05/26 分享： 分享： 港股昨日下挫，恒生指數和國企指數紛紛創今年低位，但要留意A股「V」彈和北水湧入等因素，下周可能反彈，而績優股始終有賣點，小米集團（01810）績後逆市上升，今年盈利恢復增長應無難度，未來增長點是人工智 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 2023/05/25 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 中字股實力談 - 行業已回暖 福萊特突破 2023/05/25 行業已回暖 福萊特突破 中字股實力談 - 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 2023/05/24 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 中字股實力談 - 翰森復增長 全靠創新藥 2023/05/24 翰森復增長 全靠創新藥 中字股實力談 - 港股積弱只有一個原因（第四版） 2023/05/23 港股積弱只有一個原因（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 人工智能 中國國務院 小米集團－W（01810） 新能源 人民幣