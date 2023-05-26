小米亮點：AI+新能源車

港股昨日下挫，恒生指數和國企指數紛紛創今年低位，但要留意A股「V」彈和北水湧入等因素，下周可能反彈，而績優股始終有賣點，小米集團（01810）績後逆市上升，今年盈利恢復增長應無難度，未來增長點是人工智

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