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兩「潮」相碰 經濟變局

財金專欄 2023/05/26

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二季度時間過半，經過疫後首季的復甦反彈，近來經濟放緩的迹象重新多了起來，體現在宏觀大勢上是經濟數據的轉向，微觀層面討論最多的，則是兩個「二輪潮」，其一是疫情「二陽潮」，其二是互聯網行業的「二裁潮」。

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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