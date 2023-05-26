兩「潮」相碰 經濟變局 財金專欄 2023/05/26 分享： 分享： 二季度時間過半，經過疫後首季的復甦反彈，近來經濟放緩的迹象重新多了起來，體現在宏觀大勢上是經濟數據的轉向，微觀層面討論最多的，則是兩個「二輪潮」，其一是疫情「二陽潮」，其二是互聯網行業的「二裁潮」。 由 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 城投風波發酵 地方競爭內卷 2023/05/25 城投風波發酵 地方競爭內卷 國情知聞 - 「養老16條」釋放紅利 2023/05/24 「養老16條」釋放紅利 國情知聞 - 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 2023/05/23 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 2023/05/22 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 國情知聞 - 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 2023/05/20 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 疫情 中國 經濟 金融 就業 失業 失業率 裁員