借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 財金專欄 2023/05/26 分享： 分享： 剛宣布角逐2024年美國大選的佛羅里達州州長德桑蒂斯，常被描述為前總統特朗普在共和黨內的頭號對手。德桑蒂斯無疑潛力十足，但他要在共和黨初選「砌低」特朗普，當務之急是提升知名度。 要勝出任何民主選舉，知名 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 國金札記 - 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 2023/05/25 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/24 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 2023/05/23 AI生成內容 自己能否理解？ 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 2023/05/22 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 美國 特朗普 馬斯克 佛羅里達 總統大選