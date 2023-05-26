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借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？

財金專欄 2023/05/26

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剛宣布角逐2024年美國大選的佛羅里達州州長德桑蒂斯，常被描述為前總統特朗普在共和黨內的頭號對手。德桑蒂斯無疑潛力十足，但他要在共和黨初選「砌低」特朗普，當務之急是提升知名度。

要勝出任何民主選舉，知名

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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