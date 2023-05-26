港股真的特別疲弱嗎？ 財金專欄 02:30 2023/05/26 分享： 分享： 美國提高債務上限的談判仍未達共識，國際金融市場的忍耐性受到更大考驗，美股早一晚又向下，三大指數均跌逾0.6%，其中以道指跌二百五十五點失守三萬三千點算是表現較差。影響所及，亞太區股市周四普遍亦有沽壓， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？ 2023/05/24 化工股弱勢 何時可見底？ 投資坐標 - 群策群力續尋好股！ 2023/05/23 群策群力續尋好股！ 投資坐標 - 大股東增持掌握時機！ 2023/05/19 大股東增持掌握時機！ 投資坐標 - 美債務又到頂 今次搞邊科？ 2023/05/17 美債務又到頂 今次搞邊科？ 投資坐標 - 「中特估」如何維持威力？ 2023/05/16 「中特估」如何維持威力？ 萬景控股（02193） 利華控股集團（01346） 鴻興印刷（00450） 美股 A股 個股分析 投資推介 港股 金嗓子（06896） 珠江船務（00560）