港股真的特別疲弱嗎？

美國提高債務上限的談判仍未達共識，國際金融市場的忍耐性受到更大考驗，美股早一晚又向下，三大指數均跌逾0.6%，其中以道指跌二百五十五點失守三萬三千點算是表現較差。影響所及，亞太區股市周四普遍亦有沽壓，

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