首季旅遊強彈的7個趨勢

中國在去年底以超出市場預期的速度復常，並重開邊境，追上全球經濟活動復常步伐，全球商務旅遊反彈。萬事達卡（美：MA）（Mastercard）旗下Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）的新研究揭示，消費者着重休閒旅遊和探索新國度，並發現7個趨勢。

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Mastercard經濟研究所日前公布的《2023 年度旅遊業趨勢》報告，剖析以經濟形勢轉變、消費需求持久，以及中國內地重開邊境為主軸的全球旅遊現況。

面對經濟形勢轉變，消費者在疫情後傾向享受體驗多於購買商品，加上其對休閒旅遊的持續需求，均塑造2023年的發展前景。商務旅遊起初落後於休閒旅遊，並於2022年下半年開始站穩陣腳。該研究所預計，在經濟不確定因素造成跨市場動盪的情況下，中國內地邊境重開將推動全球增長，其中亞太區尤其受惠。該報指出：

1. 本年餘下時間港續成旅遊熱點

香港特區政府在2022年9月撤銷抵港強制檢疫要求，同月亦是香港自 2022年2月起計，首次躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地。香港持續於榜內攀升，並於本年2月和3月高踞第三位，超越新加坡及日本。熱門旅遊目的地由來自亞太區和美國的旅客主導，中國內地和香港將持續大受歡迎。香港的旅遊熱點地位，預計將於本年剩餘時間持續。

2. 中國重開惠及全球旅遊業

中國內地邊境重開惠及全球和亞太區旅遊業。中國內地經歷嚴格疫情管控後重開邊境，預計對旅遊的積壓需求將推動強勁的經濟增長動力，有望提振體驗型經濟。對比去年僅容許有限度旅遊的情況，旅客體驗支出於2023年3月已達到2019年全年的93%。亞太區經濟體與中國內地在國際貿易、旅遊業上具有緊密聯繫，加上地理位置毗鄰，將顯著受惠於中國內地重開邊境。

3. 首季內地旅客於港部分項目花費超2019年首季

來自中國內地的富裕旅客，過往在零售（尤其服裝）和食品雜貨方面比其他旅客闊綽，將於通關後促進貨品銷售，從而振興香港經濟。在2023 年3月，中國內地旅客於香港花費在商品、體驗和奢侈品的金額分別達到2019年3月水平的95%、121%和145%。該研究所預計，中國內地旅客將帶動亞太區的經濟表現，並領先全球其他地區。

4. 首季休閒旅遊航班預訂量較2019年首季升52%

亞太區旅客熱切探索區內及國際目的地，為旅遊業創造多元機遇。急速城市化、科技發展和中產階級擴張均導致外遊人數上升。以香港為例，2023年3月的休閒旅遊航班預訂量比2019年同期升52%，更比2022年同月暴漲592%；而2023年1月至3月的休閒旅遊航班預訂量亦比2022年同期激增698%。廉價航空公司湧現、簽證政策改善，以及旅客對體驗和冒險旅遊愈加重視，進一步催化增長。

5. 內地旅客疫情後花費於體驗多於商品

旅客持續將體驗放在首位。即使旅遊限制解除，旅客持續傾向享受體驗多於購買商品，並對獨特和難忘的事物展現新需求。截止2023年3月，全球體驗支出比2019年同期升65%，而商品支出則升12%。隨着中國內地經濟開放，其對必需品的需求將轉移至非必需服務，例如旅遊、款待和體驗，以及行李箱等旅遊相關用品。

該研究所預料，縱使中國內地旅客熱愛購物，其在疫情後將花費更多於體驗而非商品。奢華旅遊體驗，包括到法國和意大利等地的豪華旅遊及高級住宿，將促使中國內地旅客於疫情後重投體驗經濟。

6. 不同地區體驗和商品消費表現各異

有鑑於勞工市場和儲蓄現況，非必要支出或展現韌性，但由於通脹和利率對消費者構成不同影響，體驗和商品消費情況因市場而有所不同。例如澳門在放寬旅遊限制後，旅客體驗消費幾乎馬上重回疫情前水平，較 2019年升17%。相比之下......

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