建銀國際：港華撤出上海 助盈利復甦提速

中華煤氣 （00003） 與港華智慧能源 （01083） （下稱「港華」）於5月23日聯合公布，宣布退出上海燃氣25%權益，代價近47億元（人民幣‧下同）。建銀國際近日發表報告認為，港華現有業務發展加上上述舉動，有助其盈利出現顯著反彈。

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建銀國際表示，相對港華於2020年斥資47億元投資在上海燃氣25%權益，現在港華退股可取回資本之餘，由於上海燃氣於2022年有約5.9億元虧損，退股對港華盈利帶來正面作用。

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港華除了上述利好因素之外，未來業務還有2個增長點。建銀國際續指出：

1. 新冠疫情衝擊消退後，港華在智慧能源項目發展提速，有助其開始轉開輕微盈利狀況； 2. 在低基數效應，加上經濟復甦，料港華的燃氣銷量按年增速，將由2022年的5%，提高至今年的9%。

基於上述3個因素，建銀國際將港華2023年至2025年盈利預測上調1%至2%（建銀國際對港華2023年至2025年業績預測，請點擊圖片放大），並將現金流折算方法（DCF）推算的目標價，相應由3.9元調升至4.2元，而港華的投資評級維持「跑贏大市」。

建銀國際更預計......

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