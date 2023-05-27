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美債非無轉機 恒指有望反彈

財金專欄 2023/05/27

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港股連跌三周，恒生指數今年已累計下跌超過5%，是亞洲主要股票市場表現最差指數，因為日、韓、台都有14%以上升幅。而港股連跌四個月，主要受制中美形勢，但下周並非沒有反彈空間，因為利淡因素隨時消失。

恒指今

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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