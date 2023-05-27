美債非無轉機 恒指有望反彈 財金專欄 2023/05/27 分享： 分享： 港股連跌三周，恒生指數今年已累計下跌超過5%，是亞洲主要股票市場表現最差指數，因為日、韓、台都有14%以上升幅。而港股連跌四個月，主要受制中美形勢，但下周並非沒有反彈空間，因為利淡因素隨時消失。 恒指今 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 小米亮點：AI+新能源車 2023/05/26 小米亮點：AI+新能源車 中字股實力談 - 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 2023/05/25 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 中字股實力談 - 行業已回暖 福萊特突破 2023/05/25 行業已回暖 福萊特突破 中字股實力談 - 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 2023/05/24 北水逃亡 港股跌市成交增 恒指要退守186？（第四版） 中字股實力談 - 翰森復增長 全靠創新藥 2023/05/24 翰森復增長 全靠創新藥 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣 上海證券交易所綜合股價指數 國有內銀股 拜登 美滙指數 建設銀行（00939） 中國神華（01088） 中國電力（02380）