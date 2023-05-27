首付五花八門 監管誓將出手

中國樓市低迷下，近期「零首付」再度現身，更有甚者是「負首付」也有出現，即買樓按揭不僅不要首付，還會倒預支一筆錢給準業主支付用度。不過這一動向已被官方留意，專家說預計下周監管當局就會出手制止。

所謂「零首

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