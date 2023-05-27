  • 27°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首付五花八門 監管誓將出手

財金專欄 2023/05/27

分享：

分享：

中國樓市低迷下，近期「零首付」再度現身，更有甚者是「負首付」也有出現，即買樓按揭不僅不要首付，還會倒預支一筆錢給準業主支付用度。不過這一動向已被官方留意，專家說預計下周監管當局就會出手制止。

所謂「零首

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 兩「潮」相碰 經濟變局
2023/05/26
兩「潮」相碰 經濟變局
國情知聞 - 城投風波發酵 地方競爭內卷
2023/05/25
城投風波發酵 地方競爭內卷
國情知聞 - 「養老16條」釋放紅利
2023/05/24
「養老16條」釋放紅利
國情知聞 - 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾
2023/05/23
「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾
國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」
2023/05/22
人民幣「破七」 指導委「糾偏」
中國 成交 銀行 樓價 深圳 金融機構 地產代理 重慶 蘇州 羅湖

上一篇文章

極端酷熱「逼埋身」 速定指引求安心

下一篇文章

調整至0.618倍 銀娛宜收集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 港股真的特別疲弱嗎？
港股真的特別疲弱嗎？
國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
立夏之後 雨疏風驟
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？
化工股弱勢 何時可見底？
選股情報 - 債啊債！
債啊債！
保歷加底部 中手游收集
保歷加底部 中手游收集