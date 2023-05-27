首付五花八門 監管誓將出手 財金專欄 2023/05/27 分享： 分享： 中國樓市低迷下，近期「零首付」再度現身，更有甚者是「負首付」也有出現，即買樓按揭不僅不要首付，還會倒預支一筆錢給準業主支付用度。不過這一動向已被官方留意，專家說預計下周監管當局就會出手制止。 所謂「零首 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 兩「潮」相碰 經濟變局 2023/05/26 兩「潮」相碰 經濟變局 國情知聞 - 城投風波發酵 地方競爭內卷 2023/05/25 城投風波發酵 地方競爭內卷 國情知聞 - 「養老16條」釋放紅利 2023/05/24 「養老16條」釋放紅利 國情知聞 - 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 2023/05/23 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 2023/05/22 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 中國 成交 銀行 樓價 深圳 金融機構 地產代理 重慶 蘇州 羅湖