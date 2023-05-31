【估值偏差】當企業盈利追不上GDP

雖然內地GDP有所回升，但工業企業利潤卻持續於低位徘徊，兩者背離的情況在過往並不多見。國泰君安研究認為，該現象是由於需求主導的工業品價格疲弱，制約利潤率，之後的動力仍需要下半年政策發力，及關注內地去庫存進度。

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專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁】

國泰君安指，GDP和工業企業利潤兩者之間邏輯比較直接：盈利帶動企業擴張，增加就業崗位，居民收入提升，增加消費，從而反哺企業。從這個維度來講，當前的經濟修復並不是依賴企業盈利這個起點，更多是政策的托底和積壓需求的釋放。從長周期視角看，目前GDP的回升似乎是向著潛在趨勢綫均值回歸，而真正的經濟周期動能仍待釋放。

另外，制約企業盈利的核心因素並非需求端，而是利潤率......

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