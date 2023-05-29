  • 28°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 10:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

GDP升 VS 盈利跌 券商：等政策拐點

研究報告 09:47 2023/05/29

分享：

分享：

雖然內地GDP有所回升，但工業企業利潤卻持續於低位徘徊，兩者背離的情況在過往並不多見。國泰君安研究認為，該現象是由於需求主導的工業品價格疲弱，制約利潤率，之後的動力仍需要下半年政策發力，及關注內地去庫存進度。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

國泰君安指，GDP和工業企業利潤兩者之間邏輯比較直接：盈利帶動企業擴張，增加就業崗位，居民收入提升，增加消費，從而反哺企業。從這個維度來講，當前的經濟修復並不是依賴企業盈利這個起點，更多是政策的托底和積壓需求的釋放。從長周期視角看，目前GDP的回升似乎是向著潛在趨勢綫均值回歸，而真正的經濟周期動能仍待釋放。

另外，制約企業盈利的核心因素並非需求端，而是利潤率......

 ；

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 劉雅文 Money Times

欄名 : 中國經濟

最新專欄文章

五一旅遊數據出爐：超2019年同期
2023/05/04
五一旅遊數據出爐：超2019年同期
五一望延續火爆行情 首季境內遊收入按年增近7成
2023/04/28
五一望延續火爆行情 首季境內遊收入按年增近7成
10圖看清中國經濟現狀
2023/04/25
10圖看清中國經濟現狀
易綱等人行官員重磅發聲：內房高血壓有好轉
2023/03/07
易綱等人行官員重磅發聲：內房高血壓有好轉
經濟衰退 財政政策 經濟數據表現 歷史科 疫情 家居 就業 壓力 貨幣政策 經濟

上一篇文章

618電商大激鬥 券商：看淡京東 阿里（附季績比較）

下一篇文章

「K形」復甦 大和偏好兩類內需股（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為MetaERP切換 重視國產替代 利信息服務企業（附受惠股）
華為MetaERP切換 重視國產替代 利信息服務企業（附受惠股）
【下半年展望】洪灝評中國經濟底氣
【下半年展望】洪灝評中國經濟底氣
滙豐授跌市心法：好好「優息」（附11隻收息股推介）
滙豐授跌市心法：好好「優息」（附11隻收息股推介）
港股可以樂觀起來（第三版）
港股可以樂觀起來（第三版）
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
摩通：煤氣撤出上海有3個好處
摩通：煤氣撤出上海有3個好處