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曾淵滄 點評滙豐 煤氣

財金猛人追蹤 07:16 2023/05/29

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市場預期加息周期快將見頂，收息股再度獲市場關注。曾淵滄接受《Money Times》專訪時表示，由於美國這一輪的加息周期很可能接近尾聲，不再加息。但是，不再加息暫時也不會減息，所以當股息率不夠高時，就會遭到拋售。

曾淵滄表示，滙豐 （00005） 屬於收息的好選擇，而滙豐也曾在上周創52周新高60元。由於滙豐決定恢復派發季度股息，每股派0.1美元，回復至疫情前水平。

他續指，疫情爆發之後，英國政府禁止滙豐派息，直至今年，滙豐才恢復當年每季派息，而且同樣是派0.1美元。因此，他推算，自今年開始，滙豐全年可以恢復過往的派息水平該是合理推斷，可以滿足長期持有收息者的要求。

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另一方面，由於滙豐繼續回購股份，對股價構成支持，所以曾淵滄認為滙豐具一定吸引力。

煤氣高增長期已過

至於傳統收息股方面，煤氣 （00003） 及其關聯公司港華智慧能源 （01083） 早前宣布退出其於上海燃氣持有全部25%股本權益。該公告指，訂約方認為該安排有利於上海燃氣持續履行其社會責任，向上海市社會大眾供應穩定及優價的能源，從而能夠為上海市經濟復甦及發展做出應有貢獻。

曾淵滄表示，煤氣退出投資上海的燃氣業務反而是好事，因為煤氣在內地業務的利潤空間不高，公用事業在內地很難賺錢。不過，由於煤氣的香港業務的增長空間有限，加上納米樓限制了煤氣需求，令本地煤氣需求減弱，相信煤氣利潤大幅增長的空間有限。

「煤氣的黃金時代已經過去，買煤氣的目的只是每年穩定收息。」

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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