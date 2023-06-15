【618激鬥】今晚開搶 京東阿里能反攻嗎？（附預售戰報）

618年中大促在今日（6月15日）晚上8時正式開搶，京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 是日股價表現亮麗。本次 618除了天貓、京東等貨架電商參與，抖音、快手、視頻號、小紅書等內容電商紛紛入局，積極發力。整體來看，今年各平台的投入和對中小商家扶持力度進一步加大，活動多元但折扣規則簡化。

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從預售及開門紅數據來看：

京東 （09618） 人均購買預售商品數量同比增長超30%，正式開售前10分鐘內破億的品牌數量同比增加了 23%，京東強勢品類的數碼家電表現亮眼 ；

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阿里巴巴 （09988） 的天貓618預售 美容護膚、美妝、生活電器表現亮眼 ，李佳琦、Austin、香菇來了、蜜蜂驚喜社等多位達人直播間預售首日交易額破億；海爾、美的、 GREE、雅詩蘭黛等品牌直播間交易額破千萬。

開門紅方面， Burberry等超12家奢侈品牌30分鐘成交超去年同期全天，奢侈品市場仍舊火熱；開場首小時內，血氧儀成交額同比增長近300%，脫毛儀、醫用敷料、美容儀等醫學美護類商品均呈現爆發性增長，消費者對健康消費熱情高漲 。

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財通證券預計，當前市場情緒修復偏弱，預計二季度低基數疊加 618等活動催化 下，期待消費情緒轉暖，復甦加速。

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內地三大電商股已經先後公布的最新季績，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09988） 仍然保持規模上的優勢，但增長速度卻是拼多多（美：PDD）一騎絕塵。由內地最新經濟數據、「618」電商平台大打低價戰及專攻下沉市場的拼多多增長崛起，均帶出了中國新時代消費復甦的特質──「廉價消費」。

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對電商股而言，阿里、京東正以「百億補貼」等計劃，將自己拉進了「廉價消費」的領域，有望保持收入增長前景，惟要持續關注加大補貼對電商業務利潤率的擠壓。

一方面內地居民疫情後消費意欲至今仍未全面復甦，加上快手 （01024） 、抖音電商等直播電商加入競爭，行業的「內卷」情況日益嚴重。今年「618」，多個平台早在1個月之前，即上周開始已開展節日相關的宣傳及預售活動。從目前多個電商平台公布的618促銷節的節奏與玩法來看，低價成爲今年各大電商平台網促大戰的主旋律。

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特別是今年3月重返低價策略，大搞「百億補貼」計劃的京東，在自己發起的「618」中更是不能失威。公司號稱今年將打造全行業投入力度最大的618，在全場價格直降的基礎上，每位用戶每天最多可以領取三張「滿200減20」的補貼券。5月31日20點開始，「京東百億補貼日」將全新上綫，並全新推出「買貴雙倍賠」服務。

阿里方面，淘寶天貓618總負責人同樣號稱「今年淘寶天貓618是歷史上投入最大的一屆」，預計整個活動期內實現超600億流量曝光，為商家引來海量顧客；同時阿里還提供總計23億元紅包，為超100萬商家帶來百億流量支持。減價力度方面，天貓延續「滿300減50」之餘，首次推出「聚划算直降」活動，所有商品 8 折降價，並加大百億補貼活動力度。

至於拼多多更是打着「天天都是618」的旗號，在更早的4月6日已開展「數碼家電消費季」。5 月拼多多百億補貼將聯合美的、海爾、 TCL等主流品牌，上綫「家電超級加補」活動，充分發揮性價比優勢。值得留意，拼多多近期的折扣活動集中數碼家電產品，與京東作正面競爭的格局十分明顯。

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2022年由於內地多城防疫，居民不願/不能消費加上物流不順，「618」期間多平台綜合GMV僅按年增長1%。展望2023年，交銀國際預計第2季電商行業GMV按年增長11%，可見復甦。但分公司看，該行看淡阿里、京東表現：

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