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【618激鬥】電商劈價 補貼 京東 阿里無運行（附季績比較）

研究報告 12:04 2023/05/31

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內地三大電商股已經先後公布的最新季績，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09988） 仍然保持規模上的優勢，但增長速度卻是拼多多（美：PDD）一騎絕塵。由內地最新經濟數據、「618」電商平台大打低價戰及專攻下沉市場的拼多多增長崛起，均帶出了中國新時代消費復甦的特質──「廉價消費」。

【立即訂閱  10月/元試訂價最後倒數】

對電商股而言，阿里、京東正以「百億補貼」等計劃，將自己拉進了「廉價消費」的領域，有望保持收入增長前景，惟要持續關注加大補貼對電商業務利潤率的擠壓。

一方面內地居民疫情後消費意欲至今仍未全面復甦，加上快手 （01024） 、抖音電商等直播電商加入競爭，行業的「內卷」情況日益嚴重。今年「618」，多個平台早在1個月之前，即上周開始已開展節日相關的宣傳及預售活動。從目前多個電商平台公布的618促銷節的節奏與玩法來看，低價成爲今年各大電商平台網促大戰的主旋律。

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專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

特別是今年3月重返低價策略，大搞「百億補貼」計劃的京東，在自己發起的「618」中更是不能失威。公司號稱今年將打造全行業投入力度最大的618，在全場價格直降的基礎上，每位用戶每天最多可以領取三張「滿200減20」的補貼券。5月31日20點開始，「京東百億補貼日」將全新上綫，並全新推出「買貴雙倍賠」服務。

阿里方面，淘寶天貓618總負責人同樣號稱「今年淘寶天貓618是歷史上投入最大的一屆」，預計整個活動期內實現超600億流量曝光，為商家引來海量顧客；同時阿里還提供總計23億元紅包，為超100萬商家帶來百億流量支持。減價力度方面，天貓延續「滿300減50」之餘，首次推出「聚划算直降」活動，所有商品 8 折降價，並加大百億補貼活動力度。

至於拼多多更是打着「天天都是618」的旗號，在更早的4月6日已開展「數碼家電消費季」。5 月拼多多百億補貼將聯合美的、海爾、 TCL等主流品牌，上綫「家電超級加補」活動，充分發揮性價比優勢。值得留意，拼多多近期的折扣活動集中數碼家電產品，與京東作正面競爭的格局十分明顯。

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2022年由於內地多城防疫，居民不願/不能消費加上物流不順，「618」期間多平台綜合GMV僅按年增長1%。展望2023年，交銀國際預計第2季電商行業GMV按年增長11%，可見復甦。但分公司看，該行看淡阿里、京東表現：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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