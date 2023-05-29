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美債務違約 將如何衝擊美元

財金專欄 2023/05/29

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假如美國一旦債務違約，對美元即時反應可能是升，估計待衝擊過後才跌。

為了避免美國政府債務出現違約，從而對美國帶來毀滅性衝擊，相信美國共和民主兩黨就是如何惡鬥也不會破。

假使這想法正確，即美國債務上限問題相

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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