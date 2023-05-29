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歐元支持位1.07美元

財金專欄 2023/05/29

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美國債務上限問題揮之不去，迫使投資者必須為可能發生的風險提前作部署吸納避險美元。而上述投資者的行動正是導致近期歐元跌的主因。但基於市場普遍認為美國政府真正出現債務違約的機率不大，投資者實在不用過度購美

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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