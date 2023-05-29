英鎊支持位1.22美元

英國4月通脹雖急降至8.7%，但若扣除食品及能源後的核心年通脹率卻攀至6.8%，創紀錄新高。市場調升英國加息預期，從先前5厘見頂提升至5.5厘才見頂（現息率為4.5厘）。加息盼望雖利好英鎊，但加息同會

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