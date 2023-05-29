英鎊支持位1.22美元 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 英國4月通脹雖急降至8.7%，但若扣除食品及能源後的核心年通脹率卻攀至6.8%，創紀錄新高。市場調升英國加息預期，從先前5厘見頂提升至5.5厘才見頂（現息率為4.5厘）。加息盼望雖利好英鎊，但加息同會 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 你可能感興趣 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 01:00 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 01:00 歐元支持位1.07美元 日圓挑戰142.25 今日 01:00 日圓挑戰142.25 最新專欄文章 加元1.37可低吸 今日 加元1.37可低吸 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 加息 人民幣 就業 GDP 歐元