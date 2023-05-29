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日圓挑戰142.25

財金專欄 2023/05/29

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上周大部分時間，美元兌日圓均處138之上，日央行卻無採取任何行動，口頭干預也沒有。更甚是，於周四的國會演說，日央行行長植田和男還重申，該行的首要任務是要把長期通脹率推返回2%水平，而現在與此目標仍有距

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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