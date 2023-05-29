日圓挑戰142.25 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 上周大部分時間，美元兌日圓均處138之上，日央行卻無採取任何行動，口頭干預也沒有。更甚是，於周四的國會演說，日央行行長植田和男還重申，該行的首要任務是要把長期通脹率推返回2%水平，而現在與此目標仍有距 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 你可能感興趣 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 01:00 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 01:00 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 01:00 英鎊支持位1.22美元 最新專欄文章 加元1.37可低吸 今日 加元1.37可低吸 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 加息 人民幣 就業 GDP 歐元