澳洲作為工業金屬及煤的出口大國，面對環球經濟明顯放緩，這難免會不利澳洲出口。本周二，內地將公布5月份採購經理指數，若當中製造業繼續處50點盛衰分界綫以下，這可不利澳元。先前，66美仙視作為澳元的重要技

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