澳元阻力位66美仙 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 澳洲作為工業金屬及煤的出口大國，面對環球經濟明顯放緩，這難免會不利澳洲出口。本周二，內地將公布5月份採購經理指數，若當中製造業繼續處50點盛衰分界綫以下，這可不利澳元。先前，66美仙視作為澳元的重要技 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 你可能感興趣 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 01:00 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 01:00 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 01:00 英鎊支持位1.22美元 最新專欄文章 加元1.37可低吸 今日 加元1.37可低吸 紐元跌至60美仙可低吸 今日 紐元跌至60美仙可低吸 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 加息 人民幣 就業 GDP 歐元