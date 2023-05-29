紐元跌至60美仙可低吸 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 紐元息率不單高企5.5厘，其滙率水平更處近半年低位，使紐元具一定吸引力。至於現水平是否值得吸納還看兩個因素。首先是美國加息周期會否見頂，使紐元可保其息差優勢。其次是當地6月14日公布的首季GDP能否避 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 你可能感興趣 美債務違約 將如何衝擊美元 今日 01:00 美債務違約 將如何衝擊美元 歐元支持位1.07美元 今日 01:00 歐元支持位1.07美元 英鎊支持位1.22美元 今日 01:00 英鎊支持位1.22美元 最新專欄文章 加元1.37可低吸 今日 加元1.37可低吸 澳元阻力位66美仙 今日 澳元阻力位66美仙 日圓挑戰142.25 今日 日圓挑戰142.25 英鎊支持位1.22美元 今日 英鎊支持位1.22美元 歐元支持位1.07美元 今日 歐元支持位1.07美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 加息 人民幣 就業 GDP 歐元