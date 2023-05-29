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紐元跌至60美仙可低吸

財金專欄 2023/05/29

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紐元息率不單高企5.5厘，其滙率水平更處近半年低位，使紐元具一定吸引力。至於現水平是否值得吸納還看兩個因素。首先是美國加息周期會否見頂，使紐元可保其息差優勢。其次是當地6月14日公布的首季GDP能否避

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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