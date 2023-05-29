沙特石油部長上周對石油期貨沽空者發出警告，指行動將被痛擊。有關言論隨即掀起市場擔心油組可能於6月4日的大會上宣布進一步減產。有關消息反映油組再次團結支撑油價，利好加元。本周重點看周三加拿大首季GDP及

...