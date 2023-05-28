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美債限危機暫解 共和黨成功爭取

國際 22:40 2023/05/28

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每幾年爆一次的美國債務上限危機，一如以往有驚無險地暫時解除。美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長、共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限達成共識，在聯邦政府6月5日資金用盡的死綫前，成功化險為夷。今次協議的最主要內容有兩項︰一、令美國避過債務違約；二、強制削減政府開支。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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