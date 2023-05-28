美債限危機暫解 共和黨成功爭取 國際 22:40 2023/05/28 分享： 分享： 每幾年爆一次的美國債務上限危機，一如以往有驚無險地暫時解除。美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長、共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限達成共識，在聯邦政府6月5日資金用盡的死綫前，成功化險為夷。今次協議的最主要內容有兩項︰一、令美國避過債務違約；二、強制削減政府開支。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 你可能感興趣 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 21:36 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 21:56 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 21:25 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 最新專欄文章 國金札記 - 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 2023/05/26 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 國金札記 - 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 2023/05/25 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/24 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 2023/05/23 AI生成內容 自己能否理解？ 經濟 政治 美國國會 停擺 美國共和黨 美國民主黨 美國