美債限危機暫解 共和黨成功爭取

每幾年爆一次的美國債務上限危機，一如以往有驚無險地暫時解除。美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長、共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限達成共識，在聯邦政府6月5日資金用盡的死綫前，成功化險為夷。今次協議的最主要內容有兩項︰一、令美國避過債務違約；二、強制削減政府開支。

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