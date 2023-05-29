促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 4個月大女嬰芷希急性心衰竭，去年接受內地一名死亡幼童的捐贈心臟移植，救回一命。這宗奇迹令港府積極推進跨境器官移植的合作機制，但近期卻出現「取消捐贈」風波。有學者和官場中人提「三招」，釋除公眾疑慮。 內地 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 2023/05/25 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 2023/05/24 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 2023/05/23 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 2023/05/22 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求 2023/05/19 立會「升呢」 特首有新要求 政治 器官捐贈 中國 香港 衞生署 盧寵茂 醫務衞生局