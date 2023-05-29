促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮

4個月大女嬰芷希急性心衰竭，去年接受內地一名死亡幼童的捐贈心臟移植，救回一命。這宗奇迹令港府積極推進跨境器官移植的合作機制，但近期卻出現「取消捐贈」風波。有學者和官場中人提「三招」，釋除公眾疑慮。

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