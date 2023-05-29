美暫避債限危機 周而復始政治秀 財金專欄 2023/05/29 分享： 分享： 每幾年爆一次的美國債務上限危機，一如以往有驚無險地暫時解除。美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長、共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限達成共識，在聯邦政府下周一（6月 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 國金札記 - 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 2023/05/26 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 國金札記 - 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 2023/05/25 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 國金札記 - 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/24 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 美國 政治 通脹 拜登 國債 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 學生貸款 美元