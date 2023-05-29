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美暫避債限危機 周而復始政治秀

財金專欄 2023/05/29

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每幾年爆一次的美國債務上限危機，一如以往有驚無險地暫時解除。美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長、共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限達成共識，在聯邦政府下周一（6月

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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