阿里京東何解輸拼多多？

2023年首季，內地說好的消費報復性復甦，並沒有如期而至。電商股之中，拼多多收入增幅高達58%，完全把阿里巴巴、京東甩在身後。這裏說明一件事，電商股未來的所有希望，都在下沉市場。

拼多多（PDD）上周五公布了截至3月底止一季業績，首季收入按年增長58.18%至376.4億元人民幣（下同），遠好過市場預期的319.8億元。非公認會計準則（non-GAAP）經調整純利為101.26億元，按年大增1.41倍。相當於每ADS 6.92元或1.01美元。

其中核心電商廣告，本季實現收入272億元，增速高達50%；佣金收入104億元，增速高達86%。

反觀阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 今年1月至3月間，收入僅按年增約2%。

收入增速為什麼有如雲泥之別，而且數字接近不可能。

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要分析一家公司，就要了解她的起源和創立動機。

而拼多多的創立，很有意思。

她是由兩個項目合併而來——一個是社交電商「拼好貨」，另一個是遊戲孵化项目「拼多多」。

所以，拼多多設計的底層邏輯其實很直白：

去掉中間商，讓廠商與消費者直接綫上交易，利用拼團機制，將廠家薄利多銷的意願持續放大，從而產生了更低價的產品。

不過，在外界都在吐槽拼多多段位低、low的時候，創始人黃崢反嗆道，「既然都看得懂拼多多，為什麼你做不到？」

此一反問，猶如一記棒喝。

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過去的故事就不用講了，因為不重要。重要的是，拼多多的護城河，阿里巴巴、京東為什麼沒有學懂？

首先需要了解一下幾家公司的收入模式：

淘寶和拼多多主要是靠廣告費用、其次是佣金，還有個小錢是年費。京東主要是自營業務的進價出價的價差，還有一部分第三方賣家的廣告+佣金費用。



拼多多就直接扣取佣金6‰（千分之六）。

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一、超低價＋社交砍價，病毒式行銷。同样一件产品，拼多多可以比淘寶、京东便宜很多。怎麼做到的？拼好貨。不要忘了，阿里、京東都沒有社交功能，所以做不到。

二、拼多多場景推廣的商品必須在定向覆蓋人群中，然後再根據綜合排名（商品品質分x廣告出價）排序。其中商品品質分不是你的商品評分，確切來說是有一個概念，主要由：點擊率、商品銷量、轉化率、交易額共同決定的。

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