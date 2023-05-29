洪灝 申萬宏源王勝 解構中國經濟存量博弈局面

持續3年多的疫情逐漸消退，中國經濟正穩步復甦，為何消費板塊表現看似暫時未反映出來？對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝與申萬宏源證券研究所副總經理王勝於一輪視像對話中，窺探今年中國市場行情特點。

王勝指出，當前內地經濟增長預期沒有進入很強的復甦預期，而且企業盈利的增長速度，還未呈現爆發式增長，吸引不來增量資金，

今年最大的一個特點在存量博弈的市場上，在迴避過去幾年漲幅相對較大、超額收益比較突出標的，這是一種存量博弈的結果。

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國企價值重估分紅比例成長

王勝指出，國企價值重估是分紅成長，電訊股票的分紅比例已實現快速提高，當然還有數字經濟在裡面。而洪灝直言，今年數字經濟、國企估值的重估兩主題成為亮點，而今年中國經濟行情是一個混合型的、野蠻生長的、存量博弈的局面，更形容是……

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