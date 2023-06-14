內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季（新增亞幣目標價表）

隨着人民幣錄得自2022年9月以來最大的2.8%按月跌幅，下行壓力較大，加上中國經濟缺乏新動力，意味早前我們對亞洲貨幣兌美元將由今年第三季開始回升的預期可能言之尚早。

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因此更新預期，亞洲貨幣將在第三季進一步下跌，然後隨着內地經濟重拾動力，亞洲貨幣將在第四季展開姍姍來遲的反彈走勢。

自4月份以來的經濟指標顯示，內地經濟復甦動力減弱，令美元兌人民幣升破7的關鍵水平，觸及被巿場視為對經濟樂觀與悲觀的重要心理和技術分界綫。以往美元兌人民幣亦曾多次在充滿不確定因素的情況下，處於7以上，包括：內地推行防疫清零政策（2022年第四季），以及中美貿易衝突（2019年底）。

雖然短期經濟不確定性觸發人民幣當前的弱勢，但目前並非推斷內地經濟將出現廣泛下行走勢的適當時機。內地經濟仍然受惠於一些利好因素，包括：

內部服務需求改善、

房地產市場回穩，以及

全球電子產品需求預期將會回升。

即使中國近期的經濟數據下滑，但本行維持對中國內地今年國內生產總值增長5.6%的預測，較中央政府的5%目標為高。

根據觀察，內地經濟的落後表現可能在數月後緩和，並最終扭轉劣勢。我們期待當局推出力度較大的貨幣及財政支援措施，從而帶動經濟加快復甦。期內，人民幣很可能處於弱勢，直至經濟呈現更廣泛的復甦為止，預期這很可能在今年第四季出現（較原先預測的第三季延後）。

本行最新的美元兌人民幣預測，今年第二季至明年第一季每季分別為7.15、7.2、7.05及6.9（另可點擊圖片放大）。

馬幣暫受兩利淡因素困擾

馬幣成為5月份，以及第二季至今表現最差的亞洲貨幣，跌幅分別為3.3%及4.3%，馬幣兌美元處於4.613水平。利淡馬幣的因素包括：與人民幣弱勢的相關性增加，以及石油價格創兩個月新低。

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按本行最新預測，人民幣兌美元將進一步下跌，隨後於第四季反彈。假設上述相關性持續，我們相應更新美元兌馬幣的預測，今年第二季至明年第一季每季分別為4.63、4.68、4.6及4.5（另可點擊圖片放大）。

政局趨明朗前 泰銖或更緊隨人幣走勢

另外，泰國在5月14日舉行大選前，我們對泰銖異常穩定的走勢持審慎態度是正確的。大選後籌組聯合政府的不明朗因素，導致泰銖受壓，美元兌泰銖升至34.89的兩個月高位。在政局轉趨明朗前，泰銖可能更緊密追隨人民幣的走勢。

值得注意的是......

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