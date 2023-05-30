復星財富李曉翀：潤啤拓白酒業務 助估值重估

啤酒業第二季「旺季不旺」的情形，將帶來更具吸引力的估值水平，下注時機因而產生，讀者可留意華潤啤酒 （00291） 。

中國工程院院士鍾南山表示，2023年新冠第二波疫情高峰將發生於6月底，勢必影響各大產業。

疫情反覆市道備受影響，酷熱天氣亦會打擊餐飲行業。春去夏來雨水多，濕熱環境影響市民外出用膳的意欲。啤酒業依賴餐廳、酒吧等可供現場飲用的消費場所提供銷售渠道，故此二季度以來，相關渠道銷售疲軟的「雜音」，並非空穴來風。

2020年疫情爆發後，現場飲酒的場所飽受影響，要知道啤酒消費場景，基本只能分為即飲與非即飲兩種：即飲啤酒多數是夜晚場合，如KTV、酒吧、小酒館，或者傳統餐飲場所；非即飲環境，消費者大多透過網上平台或綫下店（超市、便利店）購入暢飲。

即飲銷售渠道恢復

根據Euromonitor數據，疫情前，2019年即飲渠道銷量佔比51.5%，2020年下跌3個百分點至48.5%，對啤酒公司確有初期影響。

不過，內地啤酒業已開始打造產品高端化，從而提升收入。潤啤在2020年收入按年下跌，隨後兩年收入仍能保持按年增長，就全賴產品高端化的舉措。

與啤酒價格相比，現時內地消費者更關注口味。據天貓白皮書數據，33.5%的人對啤酒價格不太關心，好唔好飲「行先」，可見，內地消費者對啤酒價格敏感度正在降低。

現時內地啤酒噸價仍較美國噸價有較大提升空間，為內地啤酒股往後發展帶來機遇。潤啤高端化產品開始為營收增長帶來支撑，據華潤啤酒公告，在2022年總銷量僅按年增長0.4%的情況下，次高端及以上銷量按年增長12.6%，其中2022下半年按年加速增長16%。

包材價格回落亦是潤啤毛利率提升的利好因素。啤酒公司的成本接近一半來自包材，包材的比例約為大麥等釀酒原料兩倍或者以上。有關成本在2022第二至第三季時期處於高位，現時市場預期今年下半年有機會迎來成本下行趨勢。

翻查過去十年數據，潤啤從2013年毛利率約25%的水平升至2022年毛利率約38%水平，過去三年均在毛利率38%的水平站穩，料今年除了高端化的佔比提升之外，成本改善均有助毛利率水平穩步向上。

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關閉低效工廠減成本

2014年，內地啤酒企業進入存量競爭時代後，啤酒企業龍頭陸續關閉低效啤酒工廠或生產設備老舊工廠，重新調整產能布局，從而提高產能利用率，減免不必要開支，增強企業盈利能力。例如，翻查各公司年報發現，華潤啤酒在過去的五年內關閉的工廠數量，是同業中最多。

潤啤在近年開始部署白酒業務，有助估值重估。潤啤在去年10月25日發布公告，擬收購貴州金沙酒業55.2%股權。華潤啤酒表示，收購資金將主要來自啤酒業務充裕現金流，其餘部分將通過先併購貸款後轉為低息負債方式進行。

潤啤看好白酒未來的發展潛力，未來相關領域的併購可能持續，或將形成1個全國性龍頭+N個區域龍頭的白酒矩陣。現時市場預期今年白酒相關收入約佔潤啤整體收入約10%，按分部估值法計算，屬增量，利好潤啤估值重估。

最後粗略談談過去一周港股表現，能夠持續炒作的板塊持續有限，記得上周一表現普漲，反映當時沒有預期的利空消息出現，但從上周二開始又繼續下跌，恒指更往19000點附近進發，部分熱炒的板塊如中資金融股跌幅明顯，可見短綫尋寶難度極高，未公布季績而又有憧憬的公司依舊「着數」，因未至於與大市產生較大關聯度。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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