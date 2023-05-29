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芬蘭負電價 走出能源荒

國際 20:31 2023/05/29

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俄烏戰爭爆發後，很多國家電費都有所提升，本港電力公司大幅增加燃料調整費不是孤例，歐洲電價也顯著上調，是當地通脹的重要推動因素之一，同樣飽受電價飇升困擾芬蘭，最近卻不但擺脫電荒，更出現負電價。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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