芬蘭負電價 走出能源荒 國際 20:31 2023/05/29 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發後，很多國家電費都有所提升，本港電力公司大幅增加燃料調整費不是孤例，歐洲電價也顯著上調，是當地通脹的重要推動因素之一，同樣飽受電價飇升困擾芬蘭，最近卻不但擺脫電荒，更出現負電價。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 你可能感興趣 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 22:40 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 21:25 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 22:11 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 最新專欄文章 國金札記 - 美暫避債限危機 周而復始政治秀 今日 美暫避債限危機 周而復始政治秀 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 國金札記 - 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 2023/05/26 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 國金札記 - 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 2023/05/25 德桑蒂斯加入選戰 特朗普坐立難安？ 新能源 水力 核能 電力 電費 芬蘭 歐洲 通脹