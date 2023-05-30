息率近7厘 招商局估值偏低

港股昨日再跌，恒指或要下試17700點，但招商局港口（00144）逆市上升，作為被低估的港口股，估值有上升空間，尤其全球港口布局，配合中央「一帶一路」，以及預期港口業務回升，在跌市中防守性強。

招商局去

...