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息率近7厘 招商局估值偏低

財金專欄 2023/05/30

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港股昨日再跌，恒指或要下試17700點，但招商局港口（00144）逆市上升，作為被低估的港口股，估值有上升空間，尤其全球港口布局，配合中央「一帶一路」，以及預期港口業務回升，在跌市中防守性強。

招商局去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 港口營運股 李強 一帶一路 招商局港口（00144） 大灣區

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