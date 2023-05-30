息率近7厘 招商局估值偏低 財金專欄 2023/05/30 分享： 分享： 港股昨日再跌，恒指或要下試17700點，但招商局港口（00144）逆市上升，作為被低估的港口股，估值有上升空間，尤其全球港口布局，配合中央「一帶一路」，以及預期港口業務回升，在跌市中防守性強。 招商局去 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指腰斬的啟示（第四版） 2023/05/29 恒指腰斬的啟示（第四版） 中字股實力談 - 美債非無轉機 恒指有望反彈 2023/05/27 美債非無轉機 恒指有望反彈 中字股實力談 - 小米亮點：AI+新能源車 2023/05/26 小米亮點：AI+新能源車 中字股實力談 - 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 2023/05/25 美國惹禍 港股焗埋單？（第四版） 中字股實力談 - 行業已回暖 福萊特突破 2023/05/25 行業已回暖 福萊特突破 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 港口營運股 李強 一帶一路 招商局港口（00144） 大灣區