細價新盤供應足 定價備受考驗

▲ NOVO LAND外貌

新界細價新盤屬今年一手市場主要供應之一，首5個月已有5個該類項目推出應市，6月仍不乏相關供應湧入市場。鑑於供應充足，加上首5個月已消耗市場一定購買力，令6月相關項目的發展商推盤定價及銷售策略，將更受到考驗。

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