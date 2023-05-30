細價新盤供應足 定價備受考驗 地產 14:00 2023/05/30 分享： 分享： ▲ NOVO LAND外貌 新界細價新盤屬今年一手市場主要供應之一，首5個月已有5個該類項目推出應市，6月仍不乏相關供應湧入市場。鑑於供應充足，加上首5個月已消耗市場一定購買力，令6月相關項目的發展商推盤定價及銷售策略，將更受到考驗。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 2023/05/06 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 新盤熱賣 發展商逐步由「求量」變為「求價」 2023/05/21 新盤熱賣 發展商逐步由「求量」變為「求價」 你可能感興趣 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 16:36 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 12:00 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價處在哪一水平？ 今日 樓價處在哪一水平？ 專家樓論 - 100元釐印費的魅力 2023/05/29 100元釐印費的魅力 專家樓論 - 東涌延綫動工 土地跟着來 2023/05/26 東涌延綫動工 土地跟着來 專家樓論 - 私樓空置區域洗牌 2023/05/25 私樓空置區域洗牌 專家樓論 - 兩大土地基建 緊盯財務方案 2023/05/24 兩大土地基建 緊盯財務方案 香港物業 ONE INNOVALE NOVO LAND 成交 一手市場 上車盤 發展商