  • 28°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首政策組56人專家組 星光熠熠

財金專欄 2023/05/30

分享：

分享：

特首34人的顧問團雲集不少財經金融界猛人，3月已召開首次會議。作為顧問團秘書處，兼特首御用智囊的特首政策組，今天也將公布名單，增設56人專家組同樣星光熠熠。

學者熟悉內地情況 網絡強勁

特首顧問團分3個小

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮
2023/05/29
促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮
有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？
2023/05/25
國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？
有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告
2023/05/24
澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告
有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？
2023/05/23
李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？
有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？
2023/05/22
公僕今年人工加幅 可接近調查結果？
中國 香港 李家超 劉兆佳 李澤鉅 山東省 湖南省 黃元山 盧煜明 李家誠

上一篇文章

樓價處在哪一水平？

下一篇文章

瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美債務違約 將如何衝擊美元
美債務違約 將如何衝擊美元
澳元阻力位66美仙
澳元阻力位66美仙
通脹圓滙不關事 日股還看GDP
通脹圓滙不關事 日股還看GDP
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
英鎊支持位1.22美元
英鎊支持位1.22美元
港股策略不宜過於進取
港股策略不宜過於進取