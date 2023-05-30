特首政策組56人專家組 星光熠熠

特首34人的顧問團雲集不少財經金融界猛人，3月已召開首次會議。作為顧問團秘書處，兼特首御用智囊的特首政策組，今天也將公布名單，增設56人專家組同樣星光熠熠。

學者熟悉內地情況 網絡強勁

特首顧問團分3個小

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