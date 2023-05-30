特首政策組56人專家組 星光熠熠 財金專欄 2023/05/30 分享： 分享： 特首34人的顧問團雲集不少財經金融界猛人，3月已召開首次會議。作為顧問團秘書處，兼特首御用智囊的特首政策組，今天也將公布名單，增設56人專家組同樣星光熠熠。 學者熟悉內地情況 網絡強勁 特首顧問團分3個小 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 2023/05/29 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 2023/05/25 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 2023/05/24 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 2023/05/23 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 2023/05/22 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 中國 香港 李家超 劉兆佳 李澤鉅 山東省 湖南省 黃元山 盧煜明 李家誠