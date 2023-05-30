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突然急彈10%怎樣看？

財金專欄 02:30 2023/05/30

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拜登與麥卡鍚就提高債務上限達成原則性協議，美股上周五提早上升慶祝，不過，由於雙方都有讓步，令到共和黨的保守派和民主黨的進步人士（即靠低下層支持的議員）都表達不滿之情，要順利在眾議院和參議院通過還要兩大

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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