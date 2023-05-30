突然急彈10%怎樣看？ 財金專欄 02:30 2023/05/30 分享： 分享： 拜登與麥卡鍚就提高債務上限達成原則性協議，美股上周五提早上升慶祝，不過，由於雙方都有讓步，令到共和黨的保守派和民主黨的進步人士（即靠低下層支持的議員）都表達不滿之情，要順利在眾議院和參議院通過還要兩大 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 港股真的特別疲弱嗎？ 2023/05/26 港股真的特別疲弱嗎？ 投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？ 2023/05/24 化工股弱勢 何時可見底？ 投資坐標 - 群策群力續尋好股！ 2023/05/23 群策群力續尋好股！ 投資坐標 - 大股東增持掌握時機！ 2023/05/19 大股東增持掌握時機！ 投資坐標 - 美債務又到頂 今次搞邊科？ 2023/05/17 美債務又到頂 今次搞邊科？ A股 宏觀分析 德永佳（00321） 東方表行（00398） 鴻興印刷（00450） 大唐發電（00991） 金嗓子（06896） 土耳其里拉 人民幣 板塊