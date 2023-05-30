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商品大王「至熊」警告

財金猛人追蹤 15:11 2023/05/30

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美國著名投資者、量子基金前合夥人、有「商品大王」稱號的羅傑斯（Jim Rogers）日前表示，他正準備迎接有生之年見過的最糟糕熊市。

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專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

羅傑斯警告，美元的全球主導地位正受威脅，而美國為了遏制通脹，有必要進一步提高利率。羅傑斯同時抨擊美國國會，指其需要對應對當前債務上限危機負上責任，又聲稱大宗商品是對抗通脹的最佳對冲工具。羅傑斯說：

「下一個熊市將是我這輩子見過的最糟糕的熊市，因為過去14年裡債務增長得如此驚人。2008年的金融危機就是由過多的債務造成的，自那以來，借貸急劇膨脹，這表明未來的經濟衰退要嚴重得多。」

羅傑斯在談及美國債務上限僵局時，又說：「我們應該時刻關注華盛頓。他們根本不知道自己在做什麼。他們日復一日地證明了這一點。」

去美元化趨勢

對於人們對去美元化的擔憂，羅傑斯直言：「你應該非常擔心。如果你不是這樣的話，你就不知道發生了什麼。許多國家正開始尋找美元的替代品，部分原因是美國可怕的債務問題。我每天都在關注，因為我知道未來兩三年外滙市場會發生一些不好的事情。」

羅傑斯還表示，他認為全球利率將會進一步上升，這與目前很多人預測的全球緊縮周期接近尾聲恰恰相反。他說。

「全球利率將會走高。我不知道這次要漲到多高才能抑制通脹。世界從未見過像過去幾年這樣的債務、支出和印鈔。因此，這次要解決這個問題，必須采取非常、非常具有破壞性的措施。」

羅傑斯又警告：「所有的市場都會出現問題——房地產市場、股票市場、債券市場、貨幣市場等等。你必須學會套現或賣空，才能在即將到來的危機中生存下來。我不認為世界會轉向比特幣。這將是計算機貨幣，但將是政府的計算機貨幣。」

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羅傑斯仍然認為大宗商品是對抗通脹的最佳對冲工具，說：「當通貨膨脹時，最好的投資是實物資產，而實物資產就是大宗商品。我所知道的最便宜的資產仍然是大宗商品。」羅傑斯表示他目前持有一些白銀和黃金。

報告來源：綜合外媒報道

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

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