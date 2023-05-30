日本股市創新高 醫藥板塊行情變

最近有兩件事值得投資者比較關注，第一是日本股市創下33年新高，另外是弱勢的港股與醫藥股行情，本文將淺談這兩件事的最新發展，與我們的看法。

專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁】

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截至2023年5月22日收盤，日經225指數比前一個交易日上漲278.47點，達到31,086.82點。這是自1990年8月以來的33年新高，也是日本經濟泡沫破裂以來的最高收盤點。我們認為，推動股市飆升有4個關鍵因素。

1.巴菲特效應，一些外國投資者效仿巴菲特的做法，值得注意的是，巴菲特通過日圓計價債券購買日本股票，避免了日元貶值的風險。

2.東京證券交易所最近的政策指導要求低估值上市公司（PBR低於1）提出改善計畫，這使得日本公司更加關注有效的資本利用和股東回報，這有助於吸引外國投資者。

3.疫後復甦對2023年日本經濟的提振起到了一定的作用。國內外旅遊的復甦進一步支撑了日本經濟。資產配置方面的考慮促使一些外國投資者購買日本股票，其中包括貨幣政策和地緣政治風險等因素。

4.日本銀行持續寬鬆的貨幣政策導致滙率穩定。這改善了投資者對投資日本的信心，並有可能提高出口公司的業績。此外，一些投資者擔心錯過目前日本股市的飆升，因此跟隨市場趨勢投資。

外滙因素是是投資外國股票市場不可以忽略的風險，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至5月23日當周槓桿基金的日元淨空頭合約增至53706份，創去年6月以來最高。市場押注美元高利率和日元負利率仍將延續一段時期，反映市場開始重新押注日元貶值。

ETF可以幫助香港投資者使用香港證券戶口便利地投資到其他的股票市場如日本或歐洲股市，投資者可以趁風險偏好回歸關注相關市場的表現。如果投資者希望避開滙率風險的話，可以使用經貨幣對沖的ETF，該些ETF可以有效地提供了對日本股票的敞口，而不受日元滙率變動的影響。

醫藥行情改變

醫藥行情方面，A股的醫藥板塊，年初至今（截止到上周五收盤）是錄得正收益，而港股的醫藥板塊下跌超過10個百分點。與此同時，A股總體年初至今也錄得低個位數的正收益，而港股恒生綜指錄得低個位數的負收益。

造成走勢差距的主要原因，我們認為市場層面的因素，大於醫藥行業本身的因素。雖然美聯儲加息有較大概率暫緩，但是全球地緣政治，尤其中美關係的擔憂，帶來了全球投資資本流出新興市場，尤其是流出香港市場，而A股受到周邊資金流動影響程度較低，兩者結合造成了港股的弱勢。

香港上市的醫藥公司以創新藥、創新醫療器械和服務于創新的研發外包業務為主，總體上呈現成長股的屬性。在基於地緣政治的資金流出和短期利率處於高位的大背景之下，成長股屬性的醫藥目標的表現會更為弱勢。這可能是過去四個半月行情表現的主要原因。

展望未來，醫藥行業有四大重點：

1.醫藥行業的基本面，我們可以觀察到醫院端的診療、治療、手術等醫療行為的量在不斷的恢復，藥品的銷售也逐步走向正常；

2.企業的研發投入和溝渠幾年的研發熱度相比有所下降，但是依然維持了較高的投入強度；

3.中國企業的海外拓展，雖然在2022年中國企業進入美國市場的嘗試有成功有失敗，但是我們可以看到只要產品研發的品質標準能夠達到國際水平，獲批進入國際市場的概率是比較大的，受到地緣政治的影響並不太大；

4.香港醫藥板塊的估值已經進入非常具備吸引力的區間。

雖然港股醫藥板塊因為市場宏觀要素而表現弱勢，但是其基本面並未惡化，一旦宏觀環境轉好，資金流出放緩，以及未來港股通不斷加強加深，港股醫藥板塊預計會有較好的修復。

編輯：陳文政

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