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酷熱天氣 熱賣家電受惠股 (附股票建議)（第三版）

研究報告 16:00 2023/05/31

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天氣酷熱，人們對空調需求有增無減。中國銀河證券研究報告指出，隨着疫後需求釋放及地產市場回暖帶來的需求增長，空調內銷有望延續增長，建議關注海爾智家 （6690） （滬：600690）、美的集團（深：000333）和格力電器（深：000651）。

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一季度空調內銷超預期增長

由於經銷商對於市場心態較為樂觀，4月份為傳統的生產備貨的旺季，積極囤貨為旺季市場做準備，空調內銷延續高增長。

2023年1至4月累計銷量6,068.6萬台，按年增長7.2%；其中內銷3,259.3萬台，按年增長20.7%；外銷2,809.3萬台，按年下降5.1%。

從零售端來看，4月份空調銷售表現也較為亮眼，奧維雲網資料顯示，2023年4月份空調綫上、綫下零售量按年+43.16%和+36.61%。

後續來看，地產竣工回暖帶動需求回升，空調零售有望保持穩定增長。

出口方面，由於全球通貨膨脹，消費需求萎縮，市場仍有些低迷，但4月按年增速下降幅度有所收窄，隨着海外庫存逐步去化，廣交會新增定單落地，出口增速有望進一步改善。

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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