  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：內銀減存息 助估值續重估（持續更新）

研究報告 11:31 2023/06/08

分享：

分享：

美國4月PCE通脹意外回升（點擊圖片放大），就業市場表現仍強，加上美債上限問題暫告一段落，緩和衰退憂慮，至截稿前止，料聯儲局6月維持息率不變機會較高，待7月才將聯邦基金利率調升到5.25至5.5厘（點擊圖片放大），並維持至第四季。

專訪 滙豐私銀何偉華 談港股最新部署【下一頁

【訂閱成為訂戶】10月/元試訂價最後倒數

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

無論如何，投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：美債上限之後 景順趙耀庭：留意一個關鍵變化

延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－

6月8日：

【11：30】國有大型內銀今起下調存款利率，活期存款利率由0.25厘降至0.2厘。中金最新發表的研究報告指，上述存款降息有望成為銀行繼續重估的催化劑，並重申推薦低估值、高股息、經營穩健、業績存在改善空間的國有大銀行，包括：郵儲銀行 （01658） 、中國銀行 （03988） 等。

中金預計，之後中小型內銀有望跟進同步下調。中金假設活期、2年期、3年期及5年期定期存款的利率，分別下調5個、10個、15個及15個基點（註：1個基點=0.01厘），估算銀行負債成本能夠節省約......

延伸閱讀：中國政府要內銀降低存款利率 背後有何原因？

【10：30】內地電力股布望隨內地經濟活動復常，而令「收息股魅力」再現。花旗最新發表報告預料，受惠重組及燃料成本下降（單位煤炭燃料成本按年跌15%）帶來的利潤擴張，中國電力 （02380） 燃煤電廠或今年扭虧為盈（2022年淨虧損約13.9億元人民幣）。

花旗報告以現金流折現率計，給予中國電力目標價4元，僅相當於今年預測市盈率（PE）約7.9倍，並指其現估值吸引，首予「買入」的投資評級。至於在中國火電板塊之中，花旗的喜好排名依次為中國電力、華潤電力 （00836） ......

【01：00】新冠疫情爆發前，屬高息現金牛的中國民航信息 （00696） ，本報專欄名家林瑞芬對此股最新分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：數據把脈 美緊縮幣策作用漸現

6月7日：

【18：00】「中特估」概念相關股之中，不乏高息股、收息股，更多關於「中特估」概念相關股分析，詳見：【下一頁

【17：15】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。摩根大通最新發表的研究報告認為，在內地一綫城市非核心區需求側放寬，並非完全新事，料不會整體提振購房者信心，料對整體銷售的影響僅輕微。

摩通報告引述在岸及離岸投資者指，對更強的政策刺激期望較低，大部分沒有在是次升浪追入市。該報告續指，如果未來沒有具體房市放寬措施，則料是次升浪僅屬短暫。不過，摩通仍建議在低位時購入國營內房，包括......

延伸閱讀：洪灝：中國經濟是需要高強度刺激

【14：00】花旗最新報告雖認為沙特減產未必能支持油價（詳見本文6月7日【11：00】報道），但是花旗卻在另一報告表示，基於精煉油產品需求復甦，以及收益轉向利潤率更高的汽油/飛機燃料，而預料中國石油 （00857） 及中國石化 （00386） 的股本回報率有所改善。

花旗預期，中石油或透過管道獲得打折的俄羅斯原油，令其煉油總利潤或將進一步受惠；中石化雖然受俄羅斯原油影響較小，但其作為內地最大的煉油商，仍可受惠於燃料需求，以及煉油總利潤復甦。

不過，在內地石油巨頭中，花旗首選依然是中石油，維持其「買入」的投資評級，並給予......

延伸閱讀：內地生搶租推動租金回穩

【11：00】石油股為股價較波動的收息股，而其提升每股盈利及每股派息的能力，與油價表現關係密切。最大產油沙特阿拉伯早前承諾進一步減產，惟花旗最新發表的報告指，其減產行動不會支持油價持續上升至每桶約90美元水平。

花旗指，由於需求轉弱、非油組供應年底增加、美國及歐洲潛在衰退，加上......

延伸閱讀：美經濟具韌性 推升加息預期（第二版）

6月6日：

【18：00】內房股因同時受新冠疫情及債務危機衝擊，而令其「收息股魅力」下降，行業最新情況及分析詳見：【下一頁

【17：00】國際評級機構穆迪最新發表報告預測，香港今年的零售銷售額將按年增長15%至20%，而房地產商在內地的零售租金收入，亦將會因與疫情相關的限制消除而反彈。該報告續指出，受評企業今、明兩年的零售物業租金收入料按年增約6%至7%，原因是跨境旅遊回復正常將刺激本地零售銷售表現，從而帶動收入及續租租金上升。

不過，穆迪表示，受評香港地產商在未來12至18個月的寫字樓租金收入，將按年下跌約3%至4%，原因是資本市場波動及環球經貿疲軟，企業擴充需求將仍然低迷，加上今年香港甲級寫字樓新供應增加，將令本已高企的空置情況進一步受壓。幸而穆迪仍預計，零售物業租金的增長料足以抵銷寫字樓租金及開發收入疲弱的影響。

此外，該報告亦提及一手住宅銷售，雖然......

延伸閱讀：高利息+長時間是發展商天敵

【09：00】香港零售及收租股為收息股之一，提升每股派息能力與零售銷售關係密切，而香港香港在6月1日公布的本港4月零售總銷貨價值，按年升15%，並連升5個月。就此，花旗近日發表的報告，形容該表現勝預期，而今年首四個月零售銷售按年升21.7%，反映內地旅客重臨、本地社交活動復甦，以及超低的比較基數。惟花旗報告表示，電子產品、耐用消費品及奢侈品的零售銷售利潤率仍疲弱，但大眾消費品的利潤率正在復甦。

花旗預料，香港5月零售銷售表現將受惠於五一長假期，並預料旅遊業至暑假穩定改善。花旗進一步估計，本港今年零售銷售可按年升20%至25%，而整體而言......

6月5日：

【22：15】富時EPRA Nareit全球房地產指數系列早前公布的季度調整結果，指數繼續保留長實集團 （01113） 在內，而市場原預期可納入該指數的恒基地產 （00012） ，卻未有獲納入。瑞銀近日發表的研究報告指，上述結果與市場預期相反，料此消息將對恒地股價帶來短期壓力。

瑞銀續指出，恒地股價自4月中起，因上述預期而跑贏長實及新地 （00016） ，惟展望未來......

【21：00】摩根士丹利發表關港股及A股的最新報告，除了本文今日【17：30】的15隻港股及A股焦點名單，另有5隻港股獲摩根士丹利給予「增持」的投資評級，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：港股急彈後 攻防策略如何部署？

【17：30】摩根士丹利最新發表的中國市場半年度報告指，最近內地較弱的宏觀數據表明了其復甦不平衡，但認為此並非上升周期的結束，預計將在6月底或約7月初加大寬鬆政策措施力度，而隨着內地寬鬆政策的加強、宏觀復甦及地緣政治趨於穩定，預計中國股市將在下半年將恢復跑贏大市，並維持中國市場「增持」的投資評級。

不過，基於盈利復甦延遲、貨幣前景疲軟及地緣政治不確定性，摩根士丹利下調了中國股市指數目標預測，最新的恒指「基本情境」目標預測，由24500點下調至21500點，時間亦由原預期的今年12月延伸至明年6月，相當預測PE（市盈率）約9.7倍，料今、明兩年成份股每股盈利增長各為6%及9%。

此外，摩根士丹利在該報告列出該行旗下港股及A股市場最新焦點股名單，合共15隻，當中新納入京滬高鐵（滬：601816），並同時剔出龍湖集團 （00960） 。該名單除了一些熱門內需股......

延伸閱讀：2手樓市 受3因素左右大局

【12：00】滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華評收息股，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：美緩加息 普徠仕數據把脈年內難減息

【01：00】藍籌收息股兼長和系內環球公用事業旗艦的長江基建 （01038） ，料近年的業務不利因素有望消退，估值修復只是時間問題，每股派息持續增長的勢頭有望延續，分析詳見：【長建業務及派息潛力】【長建估值分析

    點擊圖片放大
    +6
    +5

（請點擊圖片放大）

延伸閱讀：曾淵滄 點評滙豐 煤氣

6月4日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 積極擴張海外業務，以分散地區風險，惟去年遇上美國急速加息，導致今年2月宣布供股集資約188億元。不過，國際評級機構惠譽近日表示，領展2023財年（年結日：3月底）業務表現穩健，為其「A」級評級帶來支持。

惠譽指出，領展在今年3月完成供股後，其信貸指標有所改善，按淨債務對投資物業價值衡量的貸款價值比率，從2022年9月底的22.7%，降至2023年3月底的19.7%，遠低於惠譽考慮採取「負面」評級行動的30%水平，展望維持為「穩定」。

惠譽預測，在利率環境趨升下，令領展總利息覆蓋率（Interest Coverage）（即「EBITDA÷利息支出」）由2023財年的5.5倍，將進一步下降至2024財年約......

6月3日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門藍籌收息股長和 （00001） ，分析詳見：【下一頁

6月2日：

延伸閱讀：景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息科技相關股聯想 （00992） ，分析詳見：【下一頁

6月1日：

【16：45】內房股在過去幾年，同時受新冠疫情及行業債務危機衝擊，而令板塊的「收息股魅力」大降。內房行業最新情況及分析，詳見：【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於5月第五周兼6月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【摩通：藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

 

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

避險之外 金價還有3大助力（第三版）
2023/06/03
避險之外 金價還有3大助力（第三版）
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
今日
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股
今日
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股
洪灝：中國經濟需要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
今日
洪灝：中國經濟需要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
今日
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）

你可能感興趣

避險之外 金價還有3大助力（第三版）
08:05 2023/06/03
避險之外 金價還有3大助力（第三版）
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
今日 12:05
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股
今日 10:25
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股

最新專欄文章

大摩：地產股續首選零售相關 住宅偏好度降（持續更新）
2023/06/03
大摩：地產股續首選零售相關 住宅偏好度降（持續更新）
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）
2023/05/27
惠譽：積壓需求撑國內旅遊業復甦（持續更新）
大和：3方面顯內房需求轉弱 選業內2防守股（持續更新）
2023/05/20
大和：3方面顯內房需求轉弱 選業內2防守股（持續更新）
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
2023/05/13
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
滙豐環研：3因素撑港零售續復甦 薦3隻收息股（持續更新）
2023/05/06
滙豐環研：3因素撑港零售續復甦 薦3隻收息股（持續更新）
百勝中國（09987） 龍湖集團（00960） 加息 中國 惠譽 領展 長和（00001） 集資 每股派息 美國聯儲局

上一篇文章

一級市場投融資對港股的啓示

下一篇文章

美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中金：內銀減存息 助估值續重估（持續更新）
中金：內銀減存息 助估值續重估（持續更新）
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
數據把脈 美緊縮幣策作用漸現
光大證券：港股估值回落至歷史底 關注海外風險
光大證券：港股估值回落至歷史底 關注海外風險
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）