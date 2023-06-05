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惠譽：領展集資後信貸指標改善 展望維持「穩定」（持續更新）

研究報告 01:01 2023/06/05

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美國4月PCE通脹意外回升（點擊圖片放大），就業市場表現仍強，加上美債上限問題暫告一段落，緩和衰退憂慮，至截稿前止，料聯儲局6月維持息率不變機會較高，待7月才將聯邦基金利率調升到5.25至5.5厘（點擊圖片放大），並維持至第四季。

專訪 滙豐私銀何偉華 談港股最新部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

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無論如何，投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：美債上限之後 景順趙耀庭：留意一個關鍵變化

延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－

6月5日：

【01：00】藍籌收息股兼長和系內環球公用事業旗艦的長江基建 （01038） ，料近年的業務不利因素有望消退，估值修復只是時間問題，每股派息持續增長的勢頭有望延續，分析詳見：【長建業務及派息潛力】【長建估值分析

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    +6
    +5

（請點擊圖片放大）

延伸閱讀：曾淵滄 點評滙豐 煤氣

6月4日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 積極擴張海外業務，以分散地區風險，惟去年遇上美國急速加息，導致今年2月宣布供股集資約188億元。不過，國際評級機構惠譽近日表示，領展2023財年（年結日：3月底）業務表現穩健，為其「A」級評級帶來支持。

惠譽指出，領展在今年3月完成供股後，其信貸指標有所改善，按淨債務對投資物業價值衡量的貸款價值比率，從2022年9月底的22.7%，降至2023年3月底的19.7%，遠低於惠譽考慮採取「負面」評級行動的30%水平，展望維持為「穩定」。

惠譽預測，在利率環境趨升下，令領展總利息覆蓋率（Interest Coverage）（即「EBITDA÷利息支出」）由2023財年的5.5倍，將進一步下降至2024財年約......

6月3日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門藍籌收息股長和 （00001） ，分析詳見：【下一頁

6月2日：

延伸閱讀：景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息科技相關股聯想 （00992） ，分析詳見：【下一頁

6月1日：

【16：45】內房股在過去幾年，同時受新冠疫情及行業債務危機衝擊，而令板塊的「收息股魅力」大降。內房行業最新情況及分析，詳見：【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於5月第五周兼6月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【摩通：藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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