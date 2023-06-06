穆迪：料港零售租金增長 可抵寫字樓及售樓表現疲弱（持續更新）

美國4月PCE通脹意外回升（點擊圖片放大），就業市場表現仍強，加上美債上限問題暫告一段落，緩和衰退憂慮，至截稿前止，料聯儲局6月維持息率不變機會較高，待7月才將聯邦基金利率調升到5.25至5.5厘（點擊圖片放大），並維持至第四季。

專訪 滙豐私銀何偉華 談港股最新部署【下一頁】

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無論如何，投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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6月6日：

【18：00】內房股因同時受新冠疫情及債務危機衝擊，而令其「收息股魅力」下降，行業最新情況及分析詳見：【下一頁】

【17：00】國際評級機構穆迪最新發表報告預測，香港今年的零售銷售額將按年增長15%至20%，而房地產商在內地的零售租金收入，亦將會因與疫情相關的限制消除而反彈。該報告續指出，受評企業今、明兩年的零售物業租金收入料按年增約6%至7%，原因是跨境旅遊回復正常將刺激本地零售銷售表現，從而帶動收入及續租租金上升。

不過，穆迪表示，受評香港地產商在未來12至18個月的寫字樓租金收入，將按年下跌約3%至4%，原因是資本市場波動及環球經貿疲軟，企業擴充需求將仍然低迷，加上今年香港甲級寫字樓新供應增加，將令本已高企的空置情況進一步受壓。幸而穆迪仍預計，零售物業租金的增長料足以抵銷寫字樓租金及開發收入疲弱的影響。

此外，該報告亦提及一手住宅銷售，雖然......

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【09：00】香港零售及收租股為收息股之一，提升每股派息能力與零售銷售關係密切，而香港香港在6月1日公布的本港4月零售總銷貨價值，按年升15%，並連升5個月。就此，花旗近日發表的報告，形容該表現勝預期，而今年首四個月零售銷售按年升21.7%，反映內地旅客重臨、本地社交活動復甦，以及超低的比較基數。惟花旗報告表示，電子產品、耐用消費品及奢侈品的零售銷售利潤率仍疲弱，但大眾消費品的利潤率正在復甦。

花旗預料，香港5月零售銷售表現將受惠於五一長假期，並預料旅遊業至暑假穩定改善。花旗進一步估計，本港今年零售銷售可按年升20%至25%，而整體而言......

6月5日：

【22：15】富時EPRA Nareit全球房地產指數系列早前公布的季度調整結果，指數繼續保留長實集團 （01113） 在內，而市場原預期可納入該指數的恒基地產 （00012） ，卻未有獲納入。瑞銀近日發表的研究報告指，上述結果與市場預期相反，料此消息將對恒地股價帶來短期壓力。

瑞銀續指出，恒地股價自4月中起，因上述預期而跑贏長實及新地 （00016） ，惟展望未來......

【21：00】摩根士丹利發表關港股及A股的最新報告，除了本文今日【17：30】的15隻港股及A股焦點名單，另有5隻港股獲摩根士丹利給予「增持」的投資評級，分析詳見：【下一頁】

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【17：30】摩根士丹利最新發表的中國市場半年度報告指，最近內地較弱的宏觀數據表明了其復甦不平衡，但認為此並非上升周期的結束，預計將在6月底或約7月初加大寬鬆政策措施力度，而隨着內地寬鬆政策的加強、宏觀復甦及地緣政治趨於穩定，預計中國股市將在下半年將恢復跑贏大市，並維持中國市場「增持」的投資評級。

不過，基於盈利復甦延遲、貨幣前景疲軟及地緣政治不確定性，摩根士丹利下調了中國股市指數目標預測，最新的恒指「基本情境」目標預測，由24500點下調至21500點，時間亦由原預期的今年12月延伸至明年6月，相當預測PE（市盈率）約9.7倍，料今、明兩年成份股每股盈利增長各為6%及9%。

此外，摩根士丹利在該報告列出該行旗下港股及A股市場最新焦點股名單，合共15隻，當中新納入京滬高鐵（滬：601816），並同時剔出龍湖集團 （00960） 。該名單除了一些熱門內需股......

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【12：00】滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華評收息股，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】藍籌收息股兼長和系內環球公用事業旗艦的長江基建 （01038） ，料近年的業務不利因素有望消退，估值修復只是時間問題，每股派息持續增長的勢頭有望延續，分析詳見：【長建業務及派息潛力】【長建估值分析】。

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6月4日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 積極擴張海外業務，以分散地區風險，惟去年遇上美國急速加息，導致今年2月宣布供股集資約188億元。不過，國際評級機構惠譽近日表示，領展2023財年（年結日：3月底）業務表現穩健，為其「A」級評級帶來支持。

惠譽指出，領展在今年3月完成供股後，其信貸指標有所改善，按淨債務對投資物業價值衡量的貸款價值比率，從2022年9月底的22.7%，降至2023年3月底的19.7%，遠低於惠譽考慮採取「負面」評級行動的30%水平，展望維持為「穩定」。

惠譽預測，在利率環境趨升下，令領展總利息覆蓋率（Interest Coverage）（即「EBITDA÷利息支出」）由2023財年的5.5倍，將進一步下降至2024財年約......

6月3日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門藍籌收息股長和 （00001） ，分析詳見：【下一頁】

6月2日：

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【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息科技相關股聯想 （00992） ，分析詳見：【下一頁】

6月1日：

【16：45】內房股在過去幾年，同時受新冠疫情及行業債務危機衝擊，而令板塊的「收息股魅力」大降。內房行業最新情況及分析，詳見：【下一頁】

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更多關於5月第五周兼6月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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